Прогноз погоды в регионах Азербайджана на выходные

29 июня 2018 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародовал прогноз погоды для выезжающих за пределы Баку в воскресные дни.

В горах Большого и Малого Кавказа будет без осадков, температура воздуха в предгорных районах 34-39, в горных районах 27-32 градуса тепла, говорится в сообщении департамента, распространенном в пятницу.

В Лянкяран-Астаринском регионе ожидается солнечная погода. Максимальная температура воздуха 36-41 градус.

В низменных районах будет солнечная и и аномально жаркая погода. Максимальная температура воздуха 37-41, местами 43 градуса.

В Нахчыванской АР тоже солнечно, максимальная температура воздуха 37-42 градуса.

В Баку сохранится аномально жаркая погода, будет солнечно, слабый южный ветер. Максимальная температура воздуха 37-41 градус тепла.

Отметим, что до 2 июля на Абшеронском полуострове сохранится аномально жаркая погода, будет безветренно, что неблагоприятно для большинства населения и метеозависимых людей. Днем нежелательно оставаться длительное время на открытом воздухе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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