В Азербайджане в ближайшие дни возможны ливни и град

4 июля 2018 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с 5 июля до 9 июля после продолжавшейся несколько дней аномальной жары ожидается северо-западный ветер. Температура воздуха постепенно снизится на 4-6 градусов, говорится в среду в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В районах Азербайджана с 5 июля по 9 июля местами днем прогнозируется западный ветер, в некоторых северных и западных районах пройдут грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Температура воздуха постепенно снизится на 3-5 градусов. В некоторых горных районах есть вероятность наводнений.

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