Повлияет ли на температуру воздуха сегодняшнее солнечное затмение? - Ответ обсерватории

13 июля 2018 08:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА объявила о влиянии солнечного затмения на температуру воздуха сегодня.

Солнечное, а также лунное затмение никак не влияют на температуру воздуха и другие климатические процессы, сказал Trend заместитель директора по научным вопросам обсерватории, кандидат физико-математических наук Хыдыр Микаилов:

«Эти затмения являются типичными астрономическими событиями, связанными с движением Солнца и Луны. В течении года несколько раз наблюдаются солнечные и лунные затмения. В этом году должно было произойти 3 солнечных затмения, два из которых уже произошли, а еще одно солнечное затмение будет 11 августа».

Х. Микаилов отметил, что солнечное и лунное затмение никак не влияет на здоровье человека и не несет никакой опасности.

Заместитель директора отметил, что солнечное затмение, начавшееся в 05:48 по бакинскому времени, завершится в 08:13.

Данное природное явление не будет наблюдаться на территории Азербайджана. Это природное явление охватит бассейны Тихого и Индийского океанов, а также южную часть Австралии и Антарктики.

Х. Микаилов отметил, солнечные затмения в июне 2020 года (45 процентов Солнца будет закрыто), в октябре 2022 года (70 процентов Солнца), в августе 2027 года (40 процентов), в июне 2030 (76 процентов) можно будет наблюдать в Азербайджане.

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