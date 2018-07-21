В Азербайджане ожидаются понижение температуры и осадки

21 июля 2018 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Ночью в некоторых местах полуострова прогремят грозы, возможны кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 23-25, днем 27-32 градуса тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды 25-26 градусов.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды 26-27 градусов.

В связи с временами усиливающимся северо-западным ветром рекомендуется быть осторожными на пляжах.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на фоне временами усиливающегося ветра хазри завтра на Абшеронском полуострове температура будет в пределах климатической нормы, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В Нахчыванской Автономной Республике преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах пройдут грозы, возможны дожди. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 32-37 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в некоторых местах пройдут грозы, возможны дожди, местами осадки будут интенсивными. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в некоторых местах прогремят грозы, возможны дожди, местами ливни. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 19-24, днем 28-33 градуса тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах прогремят грозы, возможны дожди, местами осадки примут интенсивный ливневый характер. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах ночью и вечером в некоторых местах пройдут грозы, возможны дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 31-36 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах ночью и вечером в некоторых местах прогремят грозы, возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-25, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 15-20, днем 22-27 градусов тепла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни
Общество 20 июля 19:53
Прикаспийские страны оценят влияние хоздеятельности в Каспийском бассейне на экологию
Общество 20 июля 19:43
В Азербайджане у браконьеров изъято 17 охотничьих ружей
Общество 9 июля 17:34
Завтра в Баку до 36 градусов тепла
Общество 9 июля 14:36
Минэкологии Азербайджана обнародовало причину массовой гибели рыбы в Каспийском море
Общество 6 июля 17:59
В Азербайджане в ближайшие дни возможны ливни и град
Общество 4 июля 17:02
Лента новостей
Азербайджанские бойцы будут выступать в американской лиге MMA (ФОТО)
Спорт 16:42
SOCAR купила в Грузии новые газопроводные сети (Эксклюзив)
Энергетика 16:35
Во Вьетнаме десять человек погибли и 12 пропали без вести из-за наводнения
Другие страны 16:21
Закир Гасанов определил задачи по повышению оперативности действия азербайджанских войск
Политика 15:55
В Азербайджане успешно завершился экологический летний лагерь «Защитим джейранов!» (ФОТО)
Общество 15:47
ХАМАС пообещал остановить пограничные столкновения с Израилем
Израиль 15:46
Путин и Макрон обсудили международные проблемы
Россия 15:31
Блокада со стороны стран-соседей не сказалась на экономике Катара
Арабские страны 15:16
Российские моряки прибыли в Китай для участия в конкурсе "Морской десант"
Россия 15:14