В Азербайджане ожидаются понижение температуры и осадки

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Ночью в некоторых местах полуострова прогремят грозы, возможны кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 23-25, днем 27-32 градуса тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды 25-26 градусов.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды 26-27 градусов.

В связи с временами усиливающимся северо-западным ветром рекомендуется быть осторожными на пляжах.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на фоне временами усиливающегося ветра хазри завтра на Абшеронском полуострове температура будет в пределах климатической нормы, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В Нахчыванской Автономной Республике преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах пройдут грозы, возможны дожди. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 32-37 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в некоторых местах пройдут грозы, возможны дожди, местами осадки будут интенсивными. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в некоторых местах прогремят грозы, возможны дожди, местами ливни. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 19-24, днем 28-33 градуса тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах прогремят грозы, возможны дожди, местами осадки примут интенсивный ливневый характер. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах ночью и вечером в некоторых местах пройдут грозы, возможны дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 31-36 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах ночью и вечером в некоторых местах прогремят грозы, возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-25, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 15-20, днем 22-27 градусов тепла.

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