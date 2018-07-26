Военная прокуратура Азербайджана сообщила о почти полном раскрытии преступлений в ВС

26 июля 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года было раскрыто 99,3 процента преступлений, совершенных в Вооруженных силах Азербайджана.

Об этом сказал заместитель генерального прокурора, военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев на оперативном совещании в Военной прокуратуре.

По словам Велиева, работу по борьбе с преступлениями и укреплению правопорядка можно считать эффективной.

Он отметил, что в первой половине этого года по сравнению с соответствующим периодом 2017-го число тяжких преступлений сократилось на 3,6 процента, особо тяжких - на 14,3 процента, невоенных преступлений - на 19 процентов, преступлений против личности - в четыре раза, преступлений против общественной безопасности - на 28,6 процента, преступлений, связанных с пытками - на 24,5 процента.

Велиев также рассказал о борьбе с коррупцией и взяточничеством в органах Военной прокуратуры. Так, по его словам, в первой половине года были завершены 57 уголовных дела в отношении 70 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Заявления Пашиняна не выдерживают никакой критики - политолог
Политика 18:24
Военная прокуратура о ходе следствия в связи с преступлениями ВС Армении против азербайджанского народа
Нагорно-карабахский конфликт 17:46
Российский сервис заказа такси планирует расширить деятельность в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 17:42
Американская компания применила в Азербайджане инновационное решение в нефтегазовой сфере
Энергетика 17:05
Для Азербайджана гуманистические принципы являются однозначным приоритетом - главред
Политика 16:53
Пенсионная система Азербайджана через призму международного опыта
Точка зрения 16:38
Лента новостей
Заявления Пашиняна не выдерживают никакой критики - политолог
Политика 18:24
Ryanair отказалась выплачивать компенсацию за отмененные рейсы
Европа 18:22
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гекчайском районе
Политика 18:21
В МИД РФ отметили отсутствие оснований для приостановки поставок нефти в КНДР
Россия 18:20
Reproductive farm to be created in Kazakhstan’s Akmola
Бизнес 18:20
Стала известна дата открытия международного аэропорта «Ургенч» в Узбекистане
Туризм 18:15
РФ, Индия, КНР и ЮАР поддержат Бразилию в ходе ее председательства в БРИКС
Россия 18:15
В БРИКС призвали стороны палестино-израильского конфликта к переговорам
Израиль 18:14
Трубный завод в Туркменистане закупит оборудование
Тендеры 18:06