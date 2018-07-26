Военная прокуратура Азербайджана сообщила о почти полном раскрытии преступлений в ВС

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года было раскрыто 99,3 процента преступлений, совершенных в Вооруженных силах Азербайджана.

Об этом сказал заместитель генерального прокурора, военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев на оперативном совещании в Военной прокуратуре.

По словам Велиева, работу по борьбе с преступлениями и укреплению правопорядка можно считать эффективной.

Он отметил, что в первой половине этого года по сравнению с соответствующим периодом 2017-го число тяжких преступлений сократилось на 3,6 процента, особо тяжких - на 14,3 процента, невоенных преступлений - на 19 процентов, преступлений против личности - в четыре раза, преступлений против общественной безопасности - на 28,6 процента, преступлений, связанных с пытками - на 24,5 процента.

Велиев также рассказал о борьбе с коррупцией и взяточничеством в органах Военной прокуратуры. Так, по его словам, в первой половине года были завершены 57 уголовных дела в отношении 70 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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