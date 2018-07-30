"После знакомства с Бакинской Высшей школой нефти я решил не уезжать учиться за рубежом"

БАКУ /Trend/ - Беседа с Ильгаром Маммедовым, набравшим 700 баллов на вступительных экзаменах.
– Ильгар, расскажите о себе.
– Я родился в Баку в 2001 году. Учиться пошел в классическую гимназию №160, а с пятого класса перешел в элитную гимназию имени Ильяса Эфендиева. После окончания учебы получил аттестат с отличием.
– Почему вы выбрали первую группу специальностей?
– Я выбрал эту группу специальностей, потому что мне очень нравятся точные науки.
– А какие предметы вам нравятся больше всего и почему?
– Больше всего я люблю математику, а интерес к ней мне привили в семье.
– Кому бы вы сказали спасибо за свой успех?
– За отличные баллы на вступительных экзаменах я хочу поблагодарить своих родителей, наших учителей, директора гимназии Севду ханым и своего классного руководителя Лалу ханым.
– Почему из всех вузов страны вы выбрали Бакинскую Высшую школу нефти?
– От других вузов Бакинская Высшая школа нефти отличается качеством и уровнем преподавания, здесь есть современные учебные лаборатории и много других преимуществ. После того, как я побывал в БВШН и увидел созданные здесь условия, я передумал уезжать учиться за границу, как собирался.
– Какую специальность вы выбрали в БВШН?
– Я хочу стать инженером по автоматизации процессов.
– Что вас в ней привлекло?
– Инженер автоматизации процессов – это профессия будущего. Такие специалисты очень нужны и в нашей стране.
– Что вы делаете в свободное время?
– Встречаюсь с друзьями или хожу гулять, а еще я занимаюсь спортом.
– Что вы намерены делать после окончания БВШН?
– После получения степени бакалавра я хотел бы продолжить образование за рубежом.
– Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?
– По-моему, чтобы добиться успеха, нужен упорный труд и поддержка друзей. Нужно быть терпеливым, настраивать себя на успех и стараться избегать даже маленьких ошибок.
– Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?
– Я бы посоветовал им упорно работать и верить в то, что у них все получится. Всем абитуриентам я желаю успеха.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.