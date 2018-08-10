Большинство уголовных дел по незаконному строительству связано с Хатаинским и Ясамальским районами Баку – генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние шесть лет в суды было направлено 61 дело по незаконному строительству, число обвиняемых лиц составило 89. Об этом в пятницу сказал начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев.

Он подчеркнул, что больше всего уголовных дел связаны с Хатаинским и Ясамальским районами, а также Наримановским, Биинагадинским, Сураханинским, Абшеронским, Насиминским и Гарадагским районами столицы.

Кямран Алиев добавил, что число пострадавших по этим делам составляет 4072 человека, общий размер нанесенного ущерба - 111 625 710 манатов. «Из этой суммы обеспечена выплата 48 820 028 манатов, на имущество в сумме 29 691 397 манатов наложен арест».

Начальник Главного управления добавил, что в производстве находится 16 расследуемых уголовных дел, по ним обвиняются 20 человек, число пострадавших - 812 человек. «Этим лицам нанесен ущерб в размере 40 399 365 манатов, обеспечена выплата нанесенного ущерба в размере 30 60 824 манатов, арест, наложенный на имущество, составляет 6 012 367 манатов», - сказала он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)





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