Награждены призеры первого дня международного турнира по художественной гимнастике «Gymbala» (ФОТО)

18 августа 2018 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения призеров первого дня международного турнира по художественной гимнастике «Gymbala».

По итогам сегодняшних выступлений были определены победители в многоборье, в упражнениях без предмета и с лентой среди гимнасток 2010 года рождения, а также в многоборье, в упражнениях без предмета и с мячом среди гимнасток 2009 года рождения.

Среди гимнасток 2010 года рождения первые два места заняли представительницы клуба "Оджаг Спорт" - Назрин Салманлы и Шямс Муваффаги, а третье место -представительница Бакинской школы гимнастики Илаха Бахадырова.

В многоборье в упражнениях с обручем первое место заняла Амина Гасанова, второе - Лала Азиззаде, третье - Азада Атакишиева. В многоборье в упражнениях без предмета и с мячом подиум также заняли Амина Гасанова, Лала Азиззаде и Азада Атакишиева соответственно.

Среди гимнасток 2009 года рождения первое место заняла Говхар Ибрагимова, второе - Марьям Алиева (клуб "Оджаг Спорт"), а третье - представительница Казахстана Арзужан Кассумова и представительница Египта Алиа Оссама.

Гимнасткам, получившим призовые места, были вручены дипломы и призы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завершился первый день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" (ФОТО)
Общество 21:42
Рада, что завоевала медали международного турнира "GymBala" – юная азербайджанская гимнастка
Общество 18:55
Активная поддержка зала помогает юным гимнасткам – зрительница
Общество 17:54
В Азербайджане соревнования по художественной гимнастике проводятся на самом высоком уровне – украинский тренер
Общество 17:26
Очень понравилось выступать в Национальной арене гимнастики – юная азербайджанская гимнастка
Общество 17:04
Международный турнир по художественной гимнастике "GymBala" в Баку организован на высоком уровне – зрительница
Общество 16:19
Лента новостей
Завершился первый день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" (ФОТО)
Общество 21:42
Путин перед переговорами с Меркель отметил важность сохранения СВПД по Ирану
Ядерная программа 21:15
Обслуживающая мост в Генуе компания обязалась его восстановить
Европа 20:44
Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 43 человек
Европа 20:05
Путин вылетел в Германию на встречу с Меркель
Россия 19:13
Рада, что завоевала медали международного турнира "GymBala" – юная азербайджанская гимнастка
Общество 18:55
Володин встретился с Эрдоганом
Россия 18:40
Эрдоган переизбран председателем правящей партии
Турция 18:15
Британский авианосец Queen Elizabeth отправляется в первое плавание в США
Европа 18:00