Награждены призеры первого дня международного турнира по художественной гимнастике «Gymbala» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения призеров первого дня международного турнира по художественной гимнастике «Gymbala».

По итогам сегодняшних выступлений были определены победители в многоборье, в упражнениях без предмета и с лентой среди гимнасток 2010 года рождения, а также в многоборье, в упражнениях без предмета и с мячом среди гимнасток 2009 года рождения.

Среди гимнасток 2010 года рождения первые два места заняли представительницы клуба "Оджаг Спорт" - Назрин Салманлы и Шямс Муваффаги, а третье место -представительница Бакинской школы гимнастики Илаха Бахадырова.

В многоборье в упражнениях с обручем первое место заняла Амина Гасанова, второе - Лала Азиззаде, третье - Азада Атакишиева. В многоборье в упражнениях без предмета и с мячом подиум также заняли Амина Гасанова, Лала Азиззаде и Азада Атакишиева соответственно.

Среди гимнасток 2009 года рождения первое место заняла Говхар Ибрагимова, второе - Марьям Алиева (клуб "Оджаг Спорт"), а третье - представительница Казахстана Арзужан Кассумова и представительница Египта Алиа Оссама.

Гимнасткам, получившим призовые места, были вручены дипломы и призы.

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