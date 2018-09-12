В Баку пройдет очередная крупнейшая международная экологическая акция (ФОТО)

12 сентября 2018 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение последних 23 лет многие страны мира отмечают 15 сентября Международный день чистоты в прибрежных зонах, с чем связано самое масштабное волонтерское движение по очистке берегов внутренних вод от мусора. С этой целью десятки тысяч людей добровольно очищают берега от мусора и отходов.

Азербайджан принимает участие в данной международной экологической акции последние 8 лет. С каждым годом масштабы этой акции только увеличиваются. Традиционно организаторами мероприятия выступают Coca-Cola, Bakcell, PASHA Bank и инициатива волонтёрской школы ASAN – «Yaşıl ASAN». Среди партнеров акции ASAN Radio, «Xəzər TV», AzEkol, AFFA, Baku Expo 2025, Alliance Asisst Group, Toyota Center Baku, кофейная сеть Entreé и Федерация велоспорта Азербайджана.

Акция по очистке прибрежных территорий от мусора, которая проходит с участием молодежи, сотрудников компаний и членов их семей, состоится 15 сентября на пляже в Бильгя под девизом #Xəzəriqoruyaq. Акция способствует улучшению экологической ситуации в стране. Всем участникам будут предоставлены транспорт, фирменные футболки, безалкогольные напитки и продукты питания, а также моющие средства.

Следует отметить, что за последние 8 лет в Азербайджане около 35 гектаров пляжей Каспия были очищены от порядка 25 тонны бытовых отходов. Данные о собранных отходах регистрируются и отправляются в международную организацию Ocean Concervancy. Полученные сведения в свою очередь отражаются в международных докладах об очистке прибрежных зон мирового океана.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих присоединиться к акции по очистке пляжа. Для регистрации просим обращаться по (012) 436-90-67 / 436-85-09, info@redcom.az/ или на страницу Facebook.

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