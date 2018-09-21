В следующем году в Азербайджане будут изменения в формате вопросов приемных экзаменов - Малейка Аббасзаде

21 сентября 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В следующем учебном году максимальный балл для поступления в вузы Азербайджана останется неизменным, составив 700 баллов, несмотря на изменение порядка подсчета экзаменационных баллов.

Об этом в пятницу сказала журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, максимальные 300 балов из них абитуриент сможет набрать на выпускных экзаменах, 400 баллов - на вступительных. «При сложении баллов максимальный балл для поступления в вузы вновь составит 700 баллов», - сказала Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ отметила, что новая модель, которая будет применена в следующем году, была представлена общественности год назад. «В настоящее время на вступительном экзамене по каждой специальности представлены пять предметов. Со следующего года предметов будет три», - сказала она.

Аббасзаде добавила, что будут изменения и в формате вопросов. «Будет больше вопросов открытого типа, а также вопросов, проверяющих не только знания, но и способности. Весной прошлого года мы провели пробный экзамен по данной модели. Этот экзамен опирался на программу 11-го класса. Результаты экзамена были обсуждены с министерством образования. Скорее всего, в конце октября - начале ноября мы проведем подобный пробный экзамен по программе 10-го класса», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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