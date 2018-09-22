Яшар Баширов: При поддержке Президента Азербайджана каратэ стало одним из 20 видов спорта на Олимпийских играх (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Интервью Trend с президентом Национальной федерацией каратэ Азербайджана, кавалером ордена "Шохрат", заслуженным деятелем физической культуры и спорта, заслуженным мастером спорта, членом Национального олимпийского комитета, обладателем 8 дана черного пояса Яшаром Башировым.

- Яшар муаллим, как вы оцениваете уровень подготовки нашей сборной по каратэ?

- В целом, спортсмен всегда должен быть в форме и, если учесть, что скоро начинаются Олимпийские игры, нельзя терять ни одного дня. У каждого нашего спортсмена имеется потенциал. Одно дело, когда человек после достижения определенного уровня перестает работать над собой, иное дело, когда человек безустанно развивается. Это развитие наблюдается в каждом из наших спортсменов.

Сегодня более 10 наших каратистов вошли в число 50 сильнейших спортсменов, пятеро - в первую десятку, трое из них являются лидерами рейтинга. На мой взгляд, вошедшие в первую десятку спортсмены первыми смогут получить лицензию на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио.

Отмечу еще один момент, что в составе нашей сборной есть каратист номер один в мире (Рафаэль Агаев - ред.). В нашей стране нет другого вида спорта, кроме каратэ, где наилучший в мире спортсмен был бы представителем Азербайджана. Поэтому уровень подготовки в каратэ всегда высокий.

-Что вы можете сказать о внимании и заботе, оказываемой государством, к такому спортивному направлению, как каратэ?

- В первую очередь, хочу отметить, что именно при поддержке и помощи Президента страны одним из 20 видов спорта в Европейских играх стало каратэ. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время Европейских игр в Азербайджане два днях следил за соревнованиями по каратэ и увидел подход к каратэ на таком престижном спортивном соревновании, как Европейские игры. После завершения Игр он понял, что Олимпиада не может обойтись без такого вида спорта, как каратэ.

Европейские игры стали большим импульсом для развития каратэ. Об этом говорю не только я, но и также сказал президент Всемирной федерации каратэ Антонио Эспинос. Мы и министр спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде присутствовали на мероприятии, в ходе которого каратэ включалось в Олимпийские игры. После завершения мероприятия, когда мы передавали поздравления Антонио Эспиносу, он отметил, что именно благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву было принято это решение, потому что первые Европейские игры оказали большую поддержку и дали толчок каратэ.

- Как вы знаете, недавно наши спортсмены вернулись с медалями с Премьер-лиги Каратэ 1, которая состоялась в Берлине. По вашему мнению, какой поединок был самым трудным для каратистов?

- В целом, на этом турнире не было легких встреч. На мой взгляд, самым трудным был поединок между Рафаэлем Агаевым и японским спортсменом Кеном Нишимура в полуфинале. До этого Рафаэль Агаев три раза проиграл этому спортсмену, но на этот раз наш спортсмен одержал победу со счетом 2:0.

Кроме этого, был тяжелым поединок капитана команды, Шахина Атамова с французским спортсменом в 1/4 финале. Верно, Шахин не смог занять место, однако, кроме того, что его противник был очень сильным, судья поступили несправедливо в отношении него. Поединки Ирины Зарецкой также был очень запоминающимися и сложными.

- Насколько азербайджанская молодежь проявляет интерес к каратэ?

- Конечно, в Азербайджан всегда был интерес к спорту. Сегодня интерес к каратэ находится на очень высоком уровне. Верно, было время, когда интерес немного упал, это было связано с тем, что в какой-то период каратэ разделилось на несколько категорий, возросло число его разновидностей, и каждый выбрал подходящее ему направление. Однако, по прошествии короткого времени направление спортивного каратэ Всемирной федерации каратэ, членами которой мы являемся с 1997 года, было включено в Олимпиаду, и наш интерес к этому направлению увеличился.

- Есть ли среди молодых каратистов те, кто продемонстрировали высокие результаты на международных соревнованиях?

- Несмотря на свою молодость, в настоящий момент один из лучших результатов демонстрирует Роман Гейдаров. Он три года подряд становился бронзовым призером Чемпионата Европы. Первую бронзовую медаль он получил в 17 лет.

Асиман Гурбанлы также один из сильных молодых спортсменов.

На последнем Чемпионате мира среди юниоров Гуммет Бахшалиев занял второе место. Несмотря на молодость, в 18 лет он демонстрирует очень высокие результаты.

Одной из перспективных спортсменок является Фидан Теймурова. Она дважды подряд доходила до финала Чемпионата мира среди юниоров. Кроме нее, среди пре-юниоров большие перспективы сулит украинская легионерка, Чемпионка мира и Европы Полина Гуренко. Если бы не ее травма, не было сомнений в том, что она представила бы пре-юниоров на Олимпийских играх.

- Каковы ваши ожидания от Летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году? Как вы оцениваете шансы наших спортсменов на получение лицензии на Олимпиаду?

- На мой взгляд, для участия в Олимпийских играх Токио-2020 мы получим, как минимум, три лицензии. И, по крайней мере, один из обладателей лицензии, может взять золотую медаль. Родиной каратэ является Япония, и все спортсмены, постараются достойно представить свою страну в этих соревнованиях.

Естественно, в первую очередь, наши ожидания связаны с Рафаэлем Агаевым. Айхан Мамаев и Фирдовси Фарзалиев также имеют шансы на успех в Олимпиаде. Но сначала они должны получить лицензию на Олимпийские игры. Среди женщин же высокий результат может показать Ирина Зарецка.

- Планируется ли проведение Федерацией каких-либо соревнований и мероприятий в последующие месяцы?

- В Азербайджане 28-30 ноября состоятся девятые соревнования Open Baku. Соревнования посвящены 40-летию каратэ в СССР, то есть в Азербайджане состоится юбилейное мероприятие. В нашу страну прибудут спортсмены бывшего СССР, вписавшие свое имя в истории каратэ. Среди них Алексей Штурмин, единственный трехкратный чемпион СССР Вениамин Пак, наш соотечественник Джахангир Шахмурадов, Виктор Хан, актер, каскадер Александр Иншаков и другие известные мастера спорта.

Отметим, что турнир состоится в Бакинском дворце спорта. Церемония открытия соревнований, которые продлятся три дня, запланирована на 29 ноября.

Также напомню, что наших спортсменов в октябре ожидает последний этап Премьер-лиги Каратэ 1, в ноябре - Чемпионат мира в Мадриде.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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