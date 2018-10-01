В Азербайджане заметно уменьшилось издание вредной религиозной литературы - госкомитет

1 октября 2018 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане заметно уменьшилось издание вредной религиозной литературы.

Об этом в понедельник сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов.

По его словам, в настоящее время в стране работают 42 официальных магазина по продаже религиозной литературы.

Исмайлов напомнил, что процедура выдачи разрешения магазинам продолжается, за ними осуществляется и будет осуществляться контроль.

Зампред уточнил, что большая часть издаваемой в стране религиозной литературы в основном переводная.

«Главная цель в том, чтобы на фоне уменьшения религиозной литературы, ввозимой в страну из-за рубежа, увеличить литературу религиозного содержания, написанную местными авторами. Потому что зарубежная религиозная литература касается образа жизни других стран», - сказал Исмайлов

По словам зампреда Госкомитета, если в прошлом году только 14 процентов издаваемой в стране религиозной литературы было написано местными авторами, то в этом году эта цифра составляет 23 процента, но и она должна меняться в сторону увеличения.

Завотделом религиоведческой экспертизы Госкомитета Нахид Мамедов сказал, что в прошлом году была проверена религиозная литература 1540 наименований, поступившая для религиоведческой экспертизы, и пресечен импорт и распространение в стране книг 63 наименований, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.

По его словам, в январе-июне этого года было проверено 483 наименования литературы религиозного содержания, пресечен импорт и распространение в стране 19 книг, пропагандирующих религиозную нетерпимость и радикализм.

«За этот период также была проверена религиозная литература 104 наименований, представленная для религиоведческой экспертизы и последующего издания, 22 из которых были признаны нецелесообразными для издания. Также за указанный период акцизные марки были выданы религиозной литературе 171 наименования», - сказал Мамедов.

Завотделом добавил, что в Азербайджане есть сила, способная сформировать национальную религиозную литературу.

По его словам, в этом году во время экспертизы религиозной литературы учитывается новый приоритет.

«В Азербайджане чересчур много дублирующей друг друга литературы. У нас уже достаточно авторов, которые могут писать на религиозную тему», - сказал Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Проблема азербайджанских семей в том, что они не борются с причинами проблем - Госкомитет
Общество 28 августа 21:15
В Азербайджане в этом году зарегистрировано 39 религиозных общин
Общество 2 августа 15:35
Азербайджан приглашен на международную конференцию в Бишкеке
Общество 31 июля 19:08
В Азербайджане предотвращаются все шаги, направленные на нарушение стабильности - госкомитет
Политика 25 июня 12:25
В Азербайджане идет подготовка к открытию еще семи исламских колледжей - комитет
Общество 15 мая 13:40
Обнародован размер зарплаты религиозных деятелей Азербайджана
Общество 1 мая 16:35
Лента новостей
В Казахстане пройдет заседание Всемирного нефтяного совета
Казахстан 17:20
Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поезда с автобусом в Баку
Происшествия 17:11
Правительство Грузии ожидает в будущем году 4,5 процентный экономический рост
Грузия 17:11
В Азербайджане началась регистрация на очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 17:08
Беларусь подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма
Беларусь 17:06
Глава минфина Британии обещает поддержать экономику в случае недостижения сделки по Brexit
Европа 17:03
TAP о ходе строительства микротоннеля в Италии
Энергетика 17:01
Saudi Aramco может привлечь до $50 млрд на покупку доли в нефтехимической SABIC
Арабские страны 17:00
PASHA Bank первым в Азербайджане перешел на облачное решение по управлению персоналом SAP SuccessFactors
Бизнес 16:59