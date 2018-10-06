Казахстанская спортсменка в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку

6 октября 2018 22:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Юная казахстанская спортсменка Полина Кисселева, участница IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку.

"Мне очень понравилась Национальная арена гимнастики. Для спортсменов созданы все условия - красивый и удобный зал, где комфортно выступать. Зрители тоже активно поддерживают нас. Хочу на следующий год опять приехать в Баку на чемпионат по аэробной гимнастике", - сказала она.

Как отмечает Полина Кисселева, она мечтает в будущем добиться больших успехов в спорте, и для этого будет много тренироваться.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

В первый день спортсмены выступили в индивидуальных программах в четырех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет), а также в составе троек в трех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Азербайджана (“Оджаг Спорт” и “AyUlduz”), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступили гимнасты из Казахстана и Украины.

Финальные выступления состоятся завтра, 7 октября.

(Автор: Джани Бабаева)

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