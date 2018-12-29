Где в Азербайджане минувшей ночью выпало больше всего снега?

29 декабря 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в Дашкесанском, Гедабейском и Гёйгёльском районах Азербайджана высота снежного покрова составила 9-14 см, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

В Шамахы, Мерези, Алтыагадже высота снежного покрова составила 2-10, Губе, Гусаре, Халтане, Гырызе – 6-9, Шахдаге и Хыналыге – 12, Шеки, Сарыбыше - 28-30 см.

Отметим, что в ночь с 28 на 29 декабря на территории страны наблюдались осадки и относительно холодная погода, в горных и предгорных районах - снег.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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