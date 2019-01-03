Шамахинская астрофизическая обсерватория о наступлении весны в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2019 году весна вступит в свои права в Азербайджане 21 марта в 01:58 по местному времени, сообщил в четверг Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА).

Наступит равноденствие, сказал замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) имени Н. Туси, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов.

По словам ученого, 21 июня в 19:54 в Азербайджане наступит лето, 23 сентября в 11:50 – осень и 22 декабря в 08:19 – зима.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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