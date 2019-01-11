Азербайджанский академик награжден орденом ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Совет по общественным наградам ООН (UNCOPA) наградил азербайджанского академика Хошбахта Юсифзаде.

Как сообщает в пятницу Trend, Совет, действующий в швейцарской Женеве, наградил известного ученого-нефтяника, первого вице-президента государственной нефтяной компании SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде орденом "За службу Европе" за заслуги перед мировой наукой и экономикой.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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