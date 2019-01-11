Азербайджанский академик награжден орденом ООН (ФОТО)

11 января 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет по общественным наградам ООН (UNCOPA) наградил азербайджанского академика Хошбахта Юсифзаде.

Как сообщает в пятницу Trend, Совет, действующий в швейцарской Женеве, наградил известного ученого-нефтяника, первого вице-президента государственной нефтяной компании SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде орденом "За службу Европе" за заслуги перед мировой наукой и экономикой.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Налоговые проверки в SOCAR являются плановыми - заявление
Бизнес 10 января 15:32
Канадская Zenith Energy проведет более детальное картографирование азербайджанских месторождений
Энергетика 10 января 10:26
SOCAR огласила объем добычи газа за 2018 год с месторождения "Умид"
Энергетика 9 января 13:35
SOCAR приобрела крупнейший контейнерный терминал в Турции
Энергетика 9 января 07:00
В Азербайджане налажено производство контроллеров заряда аккумуляторов
Энергетика 8 января 19:18
Увеличены инвестиции в разработку сухопутных месторождений в Азербайджане
Энергетика 8 января 14:57
Лента новостей
Четырнадцать писем к Богу от азербайджанских актеров ТЮЗа (ФОТО)
Культура 17:03
В Азербайджане за взяточничество арестованы должностные лица
Происшествия 16:59
Он пришел и ушел как мужчина – новый проект Айбениз Гашимовой и Джейхуна Керимова (ФОТО)
Культура 16:57
Мобильный оператор Азербайджана наметил сроки проведения ребрендинга
ИКТ 16:56
Azercell удостоена премии «People`s Choice Stevie Awards»
ИКТ 16:44
Минздрав Азербайджана о причине смерти в Грузии заразившихся "свиным гриппом"
Общество 16:44
В Азербайджане увеличилось число владельцев е-подписи
ИКТ 16:36
В бакинских школах пройдут уроки, посвященные 20 Января
Общество 16:28
Британский политолог: Пашинян постарается сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте
Нагорно-карабахский конфликт 16:16