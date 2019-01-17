В Азербайджане необходимо разработать Нацстратегию развития электронной науки - академия

БАКУ /Trend/ - Разработка в Азербайджане Национальной стратегии и Государственной программы развития электронной науки являются одной из важных задач.

Об этом в четверг сказал академик-секретарь Национальной академии наук Азербайджана, директор Института информационных технологий НАНА, академик Расим Алигулиев, сообщает Trend.

По его словам, для электронной науки должны быть созданы информационные ресурсы, расширена сетевая инфраструктура электронной науки, создана сеть национальных электронных библиотек.

Кроме этого должна быть разработана национальная система антиплагиата, обеспечена интеграция в международные научные базы, изучены научно-теоретические проблемы электронной науки.

Алигулиев отметил, что необходимо создать виртуальные научные общества, подготовить кадры по мультидисциплинарным специальностям, нацеленные на применение ИКТ в различных научных сферах, создать интеллектуально-аналитическую систему для оценки наукометрических показателей, онлайн-трансляцию заседаний диссертационных советов и их электронное архивирование, создать нормативно-правовую базу в данной области.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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