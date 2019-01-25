Меняется стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку

25 января 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 28 января будет изменена стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В целях устранения очередей, возникающих у билетных касс, киосков, а также возле турникетов во время посадки на электрички Баку-Сумгайыт-Баку, наряду с бумажными билетами используются электронные пластиковые карты, обеспечивающие пассажирам свободный проход через турникеты без потери времени.

Учитывая возникновение проблем с бумажными билетами (в связи с быстрым их изнашиванием) у пассажиров при проходе через турникеты, а также в целях полного устранения очередей у билетных касс и киосков, еще большего привлечения пассажиров к использованию пластиковых карт и обеспечения тем самым удобства пассажиров в поездках, будет введена разница в цене между бумажными билетами и пластиковыми картами.

Помимо этого, в целях приведения в соответствие спроса и предложения будут упорядочены тарифы на проезд в вагонах бизнес-класса этих электричек.

Направление

Тарифы (в манатах; с НДС)

Эконом-класс

Бизнес-класс

С пластиковой картой

С бумажным билетом

С пластиковой картой

С бумажным билетом

Баку-Сумгайыт (Сумгайыт-Баку)

1,0

1,10

2,00

2,10

Баку-Баладжары (Баладжары-Баку)

0,40

0,50

1,60

1,70

Баку-Хырдалан (Хырдалан-Баку)

0,60

0,70

1,80

1,90

Баладжары-Хырдалан (Хырдалан-Баладжары)

0,40

0,50

1,20

1,30

Баладжары-Сумгайыт (Сумгайыт-Баладжары)

0,80

0,90

1,80

1,90

Хырдалан-Сумгайыт (Сумгайыт-Хырдалан)

0,60

0,70

1,60

1,70

(Текст: Кямаля Сеидова)

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