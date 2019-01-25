Меняется стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку

БАКУ /Trend/ - С 28 января будет изменена стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В целях устранения очередей, возникающих у билетных касс, киосков, а также возле турникетов во время посадки на электрички Баку-Сумгайыт-Баку, наряду с бумажными билетами используются электронные пластиковые карты, обеспечивающие пассажирам свободный проход через турникеты без потери времени.

Учитывая возникновение проблем с бумажными билетами (в связи с быстрым их изнашиванием) у пассажиров при проходе через турникеты, а также в целях полного устранения очередей у билетных касс и киосков, еще большего привлечения пассажиров к использованию пластиковых карт и обеспечения тем самым удобства пассажиров в поездках, будет введена разница в цене между бумажными билетами и пластиковыми картами.

Помимо этого, в целях приведения в соответствие спроса и предложения будут упорядочены тарифы на проезд в вагонах бизнес-класса этих электричек.

Направление Тарифы (в манатах; с НДС) Эконом-класс Бизнес-класс С пластиковой картой С бумажным билетом С пластиковой картой С бумажным билетом Баку-Сумгайыт (Сумгайыт-Баку) 1,0 1,10 2,00 2,10 Баку-Баладжары (Баладжары-Баку) 0,40 0,50 1,60 1,70 Баку-Хырдалан (Хырдалан-Баку) 0,60 0,70 1,80 1,90 Баладжары-Хырдалан (Хырдалан-Баладжары) 0,40 0,50 1,20 1,30 Баладжары-Сумгайыт (Сумгайыт-Баладжары) 0,80 0,90 1,80 1,90 Хырдалан-Сумгайыт (Сумгайыт-Хырдалан) 0,60 0,70 1,60 1,70

(Текст: Кямаля Сеидова)

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