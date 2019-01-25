Меняется стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку

БАКУ /Trend/ - С 28 января будет изменена стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
В целях устранения очередей, возникающих у билетных касс, киосков, а также возле турникетов во время посадки на электрички Баку-Сумгайыт-Баку, наряду с бумажными билетами используются электронные пластиковые карты, обеспечивающие пассажирам свободный проход через турникеты без потери времени.
Учитывая возникновение проблем с бумажными билетами (в связи с быстрым их изнашиванием) у пассажиров при проходе через турникеты, а также в целях полного устранения очередей у билетных касс и киосков, еще большего привлечения пассажиров к использованию пластиковых карт и обеспечения тем самым удобства пассажиров в поездках, будет введена разница в цене между бумажными билетами и пластиковыми картами.
Помимо этого, в целях приведения в соответствие спроса и предложения будут упорядочены тарифы на проезд в вагонах бизнес-класса этих электричек.
|
Направление
|
Тарифы (в манатах; с НДС)
|
Эконом-класс
|
Бизнес-класс
|
С пластиковой картой
|
С бумажным билетом
|
С пластиковой картой
|
С бумажным билетом
|
Баку-Сумгайыт (Сумгайыт-Баку)
|
1,0
|
1,10
|
2,00
|
2,10
|
Баку-Баладжары (Баладжары-Баку)
|
0,40
|
0,50
|
1,60
|
1,70
|
Баку-Хырдалан (Хырдалан-Баку)
|
0,60
|
0,70
|
1,80
|
1,90
|
Баладжары-Хырдалан (Хырдалан-Баладжары)
|
0,40
|
0,50
|
1,20
|
1,30
|
Баладжары-Сумгайыт (Сумгайыт-Баладжары)
|
0,80
|
0,90
|
1,80
|
1,90
|
Хырдалан-Сумгайыт (Сумгайыт-Хырдалан)
|
0,60
|
0,70
|
1,60
|
1,70
(Текст: Кямаля Сеидова)
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