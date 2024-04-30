Азербайджан серьезно относится к охране каждого религиозного объекта в стране - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана серьезно относится к охране каждого религиозного объекта без какой-либо дискриминации.

Как передает Trend, об этом в интервью итальянскому информационному агентству Sir заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Все сооружения на территории Азербайджана, независимо от их религиозного происхождения, являются частью нашего богатого культурного и религиозного наследия, отражающего природу нашего многоэтнического и мультикультурного общества", - сказал он.

По словам Амирбекова, с окончанием второй Карабахской войны в ноябре 2020 года компетентные органы Азербайджанской Республики провели инвентаризацию всех культурных и религиозных объектов на территориях, находившихся под незаконной иностранной оккупацией и пострадавших от войны.

"Те объекты, которые остались после двух войн и были повреждены, сейчас находятся в стадии восстановления, но, к сожалению, многие культурные и религиозные памятники были полностью уничтожены оккупационными силами. 65 из 67 мечетей в Карабахе и других ранее оккупированных территориях были сравнены с землей," - добавил представитель Президента Азербайджана.

Эльчин Амирбеков также подчеркнул, что Азербайджан является светской страной, которая гордится своим культурным и религиозным разнообразием, в которой на протяжении веков мусульмане, христиане, иудеи и представители других конфессий живут в согласии и дружбе бок-о-бок.

"Мы твердо верим, что мирный договор, который, как мы надеемся, может быть заключен в ближайшее время между нашими странами, не только положит формальный конец одному из этнических конфликтов, одного из наиболее длительных и трагических мировых событий, но и также поможет укрепить доверие между армянами и азербайджанцами и позволит им жить вместе как хорошие соседи, а однажды, надеюсь, и как друзья", - сказал он.