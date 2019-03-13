Центр красоты и здоровья NİRRİN Health&Spa отметил 5-летие праздничным вечером (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В JW Marriott Absheron Baku прошел праздничный вечер Центра красоты и здоровья NİRRİN Health&Spa, посвященный пятилетию и приуроченный к Международному женскому дню, сообщает Trend Life.

Вечер прошел в атмосфере дружбы и семейного уюта. Среди гостей были известный дизайнер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, телеведущий и продюсер Ранар Мусаев (который был также режиссером мероприятия), актер Ислам Мехралиев и другие. Гостям была представлена концертная программа с участием звезд эстрады - заслуженной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой, победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал, участник "Евровидения 2008" Самир Джавадзаде, мейханачы Намига Гарачухурулу и других. Ведущими были Кямиля Бабаева и Фариз Ильясов. Причем, все они являются постоянными посетителями NİRRİN Health&Spa.

"Красота и здоровье всегда идут рука об руку. Концепция NIRRIN поэтому больше медицинская, нежели салонная. На протяжении пяти лет наши врачи и косметологи ежегодно проходят повышение квалификации, участвуют в международных проектах и всемирных конгрессах по дерматологии, косметологии и антивозрастной медицине. Отмечая эту знаменательную дату, мы были искренне рады друзьям, которые разделили с нами это событие. Было приятным внимание с их стороны. Наша задача и в будущем радовать милых дам, воплощая их желания в жизнь. Ведь мы верим, что красив тот, кто здоров", - отметила генеральный директор Назрин Салимзаде.

Центр здоровья и красоты NİRRİN Health&Spa воплощает в себе идею синтеза медицинской клиники, СПА, косметологии и салона красоты. За годы своей работы Центр достиг немалых успехов, получил доверие и любовь представительниц прекрасного пола в Азербайджане, является лауреатом ряда национальных премий.

Высокопрофессиональный персонал Центра, которые имеет лицензии Министерства здравоохранения Азербайджана, высококачественная аппаратура, прекрасный интерьер, атмосфера уюта способствуют непрекращающемуся потоку посетительниц, непременно остающихся довольными оказанными услугами. Девиз NİRRİN Health&Spa – Заботьтесь о красоте, не забывая о здоровье!

Адрес: ул. Гурбана Халилов, 2, телефоны для связи: (012) 50525 25, 505 35 35, моб. (077) 505 25 25

(Автор: Вугар Иманов)

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