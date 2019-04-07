В честь 10-миллионного жителя Азербайджана в Приморском национальном парке состоялся салют

7 апреля 2019 22:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В честь рождения 10-миллионного жителя Азербайджана 7 апреля в Приморском национальном парке был организован концерт.

Концерт завершился салютом.

Бакинцы и гости города с удовольствием посмотрели концертную программу с участием деятелей искусств, исполнивших зажигательные песни, и грандиозный салют

В течение дня в честь рождения 10-миллионного жителя страны в ряде районов Баку прошли акции по посадке деревьев и концертные программы.

Напомним, что 6 апреля 2019 года в семье бывших жителей Агдеринского района, зарегистрированных ныне в селе Баш Гюнейпейе Агдамского района вынужденных переселенцев Оджаговой Нигяр Черкез гызы и Гасанова Рауфа Юнис оглу, родился 10-миллионный житель Азербайджана.

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