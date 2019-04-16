В Азербайджане пенсии сотрудников спецслужб будут рассчитываться по новому правилу

16 апреля 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пенсии военнослужащих, относившихся к субъектам разведки и контрразведки, будут рассчитываться в соответствии с новым правилом, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим предлагается внести изменение в закон «О разведывательной и контрразведывательной деятельности», согласно которому после слов «на день увольнения в запас» добавляются слова "(на день взятия в распоряжение при увольнении в запас или выходе в отставку)".

По действующему законодательству, пенсии военнослужащих, относившихся к субъектам разведки и контрразведки, рассчитываются от их денежного обеспечения на день демобилизации. До демобилизации этих лиц берут в распоряжение, и после этого демобилизуют со службы. В этом случае размер их пенсий бывает маленьким, и некоторые надбавки, связанные с непосредственной службой (работа с секретными документами, надбавки за профессионализм, выполнение важных заданий, отличие на службе), при расчете пенсии не учитываются.

Данное изменение предлагается для улучшения пенсионного обеспечения вышеназванных лиц.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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