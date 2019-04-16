В преддверии праздника Рамазан в Азербайджане пройдут мониторинги - госкомитет

16 апреля 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с религиозными структурами рекомендует соблюдение в священном месяце Рамазан традиционных религиозных правил. Об этом сказал журналистам глава Госкомитета Мубариз Гурбанлы, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в связи с этим осуществляется работа совместно с Управлением мусульман Кавказа (УМК).

Гурбанлы отметил, что мероприятия в мечетях в связи с месяцем Рамазан должны осуществляться в соответствии с датами и временем, установленными УМК.

Он добавил, что до начала священного месяца Рамазан, как и всегда, будут проведены мониторинги соблюдения этих правил.

Напомним, что первый день священного месяца Рамазан придется на шестое мая.

В соответствии с календарем УМК ночи Лейлят аль-Гадр придутся на 18, 20, 22 и 26 дни месяца Рамазан, то есть на 23, 25, 27 и 31 мая.

Согласно распоряжению Кабинета министров "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2019 году", праздник Рамазан будет отмечаться в Азербайджане 5-6 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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