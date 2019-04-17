Пожар в жилом здании в Баку, есть погибший

17 апреля 2019 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку ночью в двух жилых зданиях произошел пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на первом этаже многоэтажного здания в Ясамальском районе города сгорели 30 электрических счетчиков и 10 п/м кабеля.

Во время пожара 20 жителей здания были эвакуированы в безопасные места.

Квартиры и другие счетчики были защищены от огня. Пожар был потушен противопожарными бригадами.

Кроме этого, в Низаминском районе Баку в квартире площадью 60 м² на втором этаже пятиэтажного здания произошел пожар.

Пожарными на месте происшествия было обнаружено тело Валиды Ибрагимовой (1949 года рождения).

Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В связи с происшествием ведется расследование.

(Текст: Рауф Гулиев.)

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