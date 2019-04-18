В Баку изменена схема движения двух автобусных маршрутов

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 00:00 часов полностью будет ограничено движение транспортных средств на пересечении улиц Мирзы Алекпера Сабира и Абдуллы Мирзоева в поселке Кешля Низаминского района Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Поэтому будет изменена схема движения автобусных маршрутов №№ 38 и 15, пролегающих через эту территорию.

Так, конечная остановка автобусов № 38 перенесена на ул. А. Мирзоева, а автобусы № 15 будут разворачиваться у перекрестка улиц Мирзы Алекпера Сабира и Пушкина и ехать по установленной схеме.

Изменения будут оставаться в силе до полного устранения ограничения, которое введено в связи со строительством разноуровневого путепровода тоннельного типа на железнодорожном переезде.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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