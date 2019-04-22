Экзаменационный центр Азербайджана проводит пробные экзамены

22 апреля 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) приступил к проведению пробных экзаменов в режиме онлайн посредством портала otk.az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Регистрация на очередной пробный экзамен, где будут использованы новые тестовые задания по второму туру приемных экзаменов, уже началась.

Записавшиеся на экзамен по желанию могут в любое время посетить страницу, предусмотренную для экзамена, и проверить свои знания и умения.

По окончанию экзамена абитуриент может узнать его результаты, вновь пересмотреть и проанализировать тестовые задания, сравнить свои ответы с правильными, посмотреть критерии оценки по открытым тестовым заданиям.

Право на участие в экзамене стоит три маната.

Оплата для записи на пробные экзамены осуществляется посредством пластиковых карт или через терминалы "Milliön".

С условиями регистрации и инструкцией по оплате можно ознакомиться на вышеуказанном портале.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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