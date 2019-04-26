В Баку создан штаб для устранения заторов на дорогах

26 апреля 2019 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей МЧС, Госагентства по архитектуре и градостроительству, Бакинского транспортного агентства (БТА), Государственного рекламного агентства и глав хозслужб, входящих в структуру ИВ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть.

На совещании было отмечено, что благодаря политике главы государства Баку стал одним из самых красивых городов мира, подчеркнуто, что в центре образцовая ситуация, но в некоторых местах на окраине, в частности, на территории торговых объектов, в местах большого скопления людей и машин, сохраняется ряд проблем.

Выступая на совещании, глава ИВ Баку Эльдар Азизов отметил, что в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой на окраинах столицы будут предприняты соответствующие меры для повышения противопожарной безопасности, устранения заторов и доведения архитектурного и эстетического вида зданий до современных стандартов: «С этой целью создан штаб из представителей соответствующих структур. Сотрудники штаба уже приступили к инвентаризации улиц и расположенных на них объектов. В первую очередь работы начаты на улице М. Хади в Хатаинском районе и просп. Гара Гараева в Низаминском районе. По результатам инвентаризации будет составлен и реализован соответствующий план мероприятий».

Глава ИВ Баку особо подчеркнул, что в соответствии с поручением руководства страны, во время этих работ не должны быть задеты интересы предпринимателей, и с ними необходимо сотрудничать в соответствии с их интересами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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