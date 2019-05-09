Выписан из больницы один из пострадавших в результате аварии на судне в Каспийском море (Эксклюзив)

9 мая 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отпущен из больницы один из 14 пострадавших, госпитализированных в Центральную больницу нефтяников в результате аварии на трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов».

Как сообщает Trend со ссылкой на больницу, из оставшихся 13 пострадавших семь человек находятся в отделении реанимации, а шесть - в хирургическом отделении:

“Всего пострадали 14 человек. Один из них - работник камбуза, который ввиду легкости полученных повреждений, отпущен домой. Другой пострадавший, получивший многочисленные ожоги, был отправлен на обследование в Республиканский ожоговый центр, после чего вновь был возвращен в больницу”, - сказали в Центральной больнице нефтяников.

Как сообщили ранее Trend в компании Saipem, причиной пожара на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море стала неисправность в оборудовании на производственной линии.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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