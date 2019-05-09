Врач бакинской больницы о состоянии пострадавших при пожаре на судне в Каспийском море

9 мая 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состояние пострадавших при пожаре на трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов», поступивших в Центральную больницу нефтяников, остается тяжелым.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала реаниматолог больницы Айбениз Нагиева.

По ее словам, состояние трех из семи, находящихся в реанимации пациентов, наиболее критическое. “У трех человек обгорели 40 процентов поверхности тела и дыхательные пути. Все трое - иностранные граждане. Состояние остальных пациентов средней степени тяжести. Часть из них после нормализации состояния может быть выписана”, - сказала Нагиева.

Напомним, что в среду на судне-трубоукладчике «Исрафил Гусейнов», проводящем в Каспийском море оперативные работы для компании Saipem, в 18:30 возник пожар, в результате которого 14 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу нефтяников. Один из них отпущен домой, семь человек находятся в реанимации, остальные шестеро - в хирургическом отделении.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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