В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжается второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом. В заключение второго дня соревнований станут известны имена спортсменок, вышедших в финал в упражнениях с обручем и мячом.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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