Хиджран Гусейнова: Демографическое развитие страны без развития женщин невозможно

БАКУ /Trend/ - Нельзя говорить о демографическом развитии страны, если нет развития женщин, которые составляют половину населения.

Об этом, выступая на конференции «Молодежные организации во имя Целей устойчивого развития», сказала председатель Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в субботу Trend.

Гусейнова отметила, что гендерное равенство всегда занимало важное место в политике Азербайджана: «К нам обращаются не только женщины, но и мужчины, потому что мы хотим сохранить равенство в обществе. Гендерное равенство воспринимается как важный фактор в азербайджанском обществе».

Глава комитета считает важным развитие женщин для эволюции общества: «Если женщины, составляющие половину населения, не будут развиваться, то говорить о демографическом развитии страны нельзя. Очень важно, чтобы женщины были уверены в себе, и правильно выбрали профессию. Есть профессии, в которых женщины составляют большинство, например в сферах образования, культуры и здравоохранения женщин всегда было больше. Но высокие должности большей частью занимают мужчины, что уменьшает чувство уверенности у женщин».

Гусейнова добавила, что в мире немного стран, которые серьезно относятся и хотят добиться Целей устойчивого развития, как Азербайджан.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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