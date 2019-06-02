Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Хачмазе (ФОТО)

2 июня 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 1-ого июня Фонд Гейдара Алиева организовал в городе Хачмаз очередной ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

На церемонии ифтара с участием религиозных деятелей, членов семей шехидов, инвалидов Карабахской войны и членов малоимущих семей были прочитаны аяты из Священного Корана, молитвы, рассказано о добродетелях месяца Рамазан.

Выступившие рассказали о работе, проводимой в стране под руководством Президента Ильхама Алиева и при поддержке Первой леди Мехрибан Алиевой, об их внимании и заботе, оказываемой в поддержании национально-духовных ценностей. Также в адрес азербайджанского народа были озвучены пожелания о мире и процветании в этом месяце, который является символом чистоты и милосердия.

Было отмечено, что ифтары, организованные Фондом Гейдара Алиева, демонстрируют национально-нравственную солидарность, традиционную толерантность и глубокое единство нашего народа.

На церемонии государству пожелали дальнейшего процветания, а народу благоденствия. Были произнесены молитвы за упокой душ героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

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