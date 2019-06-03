Сколько в Азербайджане обладателей почетных званий "народный" и "заслуженный"?

3 июня 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названо число обладателей почетных званий "народный" и "заслуженный".

Как сообщает в понедельник Trend, обладателей почетного звания "народный" в стране 241, "заслуженный" - 2879 человек.

Выплата за звание "народный" составляет 150 манатов, "заслуженный" - 100 манатов.

В целом выплаты в Азербайджане получают 62 476 человек. Размер среднемесячной выплаты составляет 142 маната.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Джафар Джафаров)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таджикистан заменит воинские звания, оставшиеся с советских времен
Таджикистан 31 октября 2018 15:16
Повышен в звании ряд руководителей Пенитенциарной службы Азербайджана
Общество 21 ноября 2013 10:14
Лента новостей
Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн и ее правительство приняли присягу
Другие страны 14:12
Производитель минеральной воды в Азербайджане увеличит объемы выпуска
Бизнес 14:10
Как отмечать праздник Рамазан и особенности выплаты фитры - 10 вопросов и ответов
Социум 14:06
Автовокзалы и автостанции Азербайджана 3 дня будут работать в усиленном режиме
Общество 14:01
Наслаждайтесь свободой общения с Azercell!
Экономика 14:00
У бакинского наркодилера изъято свыше 920 килограммов наркосодержащих растений (ФОТО)
Происшествия 13:52
Освобожден глава компании, обвиняемый в связи с пожаром в многоэтажке в Бинагадинском районе Баку
Общество 13:46
Японский космический зонд ведет подготовку к новой посадке на астероид
Другие страны 13:42
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Общество 13:35