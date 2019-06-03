Сколько в Азербайджане обладателей почетных званий "народный" и "заслуженный"?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названо число обладателей почетных званий "народный" и "заслуженный".

Как сообщает в понедельник Trend, обладателей почетного звания "народный" в стране 241, "заслуженный" - 2879 человек.

Выплата за звание "народный" составляет 150 манатов, "заслуженный" - 100 манатов.

В целом выплаты в Азербайджане получают 62 476 человек. Размер среднемесячной выплаты составляет 142 маната.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Джафар Джафаров)

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