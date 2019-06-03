В Азербайджане 50 инвалидов Карабахской войны и событий 20 января получили автомобили (ФОТО)

3 июня 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Минтруда и социальной защиты населения вручило ключи еще 50 автомобилей инвалидам Карабахской войны и событий 20 января, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Получившие автомобили граждане выразили признательность главе государства.

На церемонии вручения автомобилей заместитель министра Вюсал Насирли напомнил, что месячная пенсия для семей шехидов была повышена с 242 до 300 манатов, социальные пособия и пенсии для инвалидов войны - на 100 процентов, для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы, была учреждена месячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

Замминистра сказал, что 80 процентов программы по выдаче единовременной выплаты наследникам семей (11 тысяч манатов) уже выполнены, что в прошлом году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были вручены ключи от 626 квартир, что втрое больше предусмотренного изначально. В этом году гражданам этой категории планируется передать 800 квартир.

Насирли добавил, что средства, выделенные в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 марта 2019 года, позволило дополнительно приобрести более 400 автомобилей. В результате, инвалидам войны будет вручено около 600 автомобилей - в 3,2 раза больше изначально предусмотренного. Из них 50 были переданы 28 мая, и еще 50 - сегодня. Таким образом, до сегодняшнего дня инвалидам войны и приравненным к ним лицам вручено до 6250 автомобилей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ко Дню Республики инвалиды Карабахской войны получили в дар от государства 50 автомобилей (ФОТО)
Общество 28 мая 12:45
Как изменятся цены на автомобильном рынке в Баку в ближайшие месяцы?
Бизнес 27 мая 13:03
В Баку завершается строительство дома для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны (ФОТО)
Общество 24 мая 13:03
В Азербайджане готовится Национальная стратегия по развитию соцуслуг на 2019-2025 годы
Политика 23 мая 13:52
Трамп отложил на полгода введение пошлин на автомобили и детали к ним
В мире 17 мая 17:21
Ввоз иномарок в Таджикистан увеличился на 57%
Центральная Азия 17 мая 09:41
Лента новостей
"Натуральный" Элтон Джон открыл летний сезон в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 15:34
Депутат Ганира Пашаева обзавелась питомцем в Центре заботы о бездомных собаках "Топлан"
Общество 15:30
Компания «Fostanpak» увеличит ассортимент своей продукции
Бизнес 15:24
В ходе разгона сидячей забастовки в Хартуме погибли 14 человек
Другие страны 15:19
МВД Турции обнародовало последние данные по количеству сирийских беженцев
Турция 15:15
SOFAZ сократил продажу инвалюты азербайджанским банкам
Финансы 15:06
В Иране с 9 июня поднимется цена на пассажирские железнодорожные перевозки
Иран 15:03
Трамп не видит признаков роста инфляции в США из-за антикитайских пошлин
Другие страны 14:59
Величие вокальной школы Карабаха - Сеид Шушинский (ФОТО)
Культура 14:58