В Азербайджане 50 инвалидов Карабахской войны и событий 20 января получили автомобили (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Минтруда и социальной защиты населения вручило ключи еще 50 автомобилей инвалидам Карабахской войны и событий 20 января, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Получившие автомобили граждане выразили признательность главе государства.

На церемонии вручения автомобилей заместитель министра Вюсал Насирли напомнил, что месячная пенсия для семей шехидов была повышена с 242 до 300 манатов, социальные пособия и пенсии для инвалидов войны - на 100 процентов, для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы, была учреждена месячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

Замминистра сказал, что 80 процентов программы по выдаче единовременной выплаты наследникам семей (11 тысяч манатов) уже выполнены, что в прошлом году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были вручены ключи от 626 квартир, что втрое больше предусмотренного изначально. В этом году гражданам этой категории планируется передать 800 квартир.

Насирли добавил, что средства, выделенные в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 марта 2019 года, позволило дополнительно приобрести более 400 автомобилей. В результате, инвалидам войны будет вручено около 600 автомобилей - в 3,2 раза больше изначально предусмотренного. Из них 50 были переданы 28 мая, и еще 50 - сегодня. Таким образом, до сегодняшнего дня инвалидам войны и приравненным к ним лицам вручено до 6250 автомобилей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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