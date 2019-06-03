Продолжается строительство автотрассы Баку-Губа-госграница России

БАКУ /Trend/ - Ускоренными темпами и на высоком уровне продолжаются строительные работы на автомобильной дороге М-1 Баку-Губа-госграница России, являющейся частью международного транспортного коридора Север-Юг, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Начинающаяся с 45-го километра от поселка Г.З Тагиева четырехполосная дорога протяженностью в 92 километра строится согласно технической категории 1b.

Новая автомагистраль проходит вдоль побережья Каспийского моря, в стороне от населенных пунктов и промышленных предприятий. Из основных поселков и райцентров, расположенных вдоль новой магистрали будут построены въездные и выездные дороги. На этом участке дороги построен подземный переход, продолжается строительство четырех туннелей.

Отметим, что на этом участке дороги планируется построить две дорожные развязки, один путепровод, один мост через канал, девять автомобильных туннелей, один подземный переход. После 92-го километра этот участок дороги будет присоединена к трассе протяженностью 60 километров, строящейся от населенного массива Гяндоб Шабранского района до российской границы. Таким образом, протяженность новой автодороги, начинающейся от поселка Г.З Тагиева и продолжающейся до российской границы, составит 152 километров.

В рамках проекта завершено строительство шести из 24 мостов, на четырех мостах ведутся завершающие работы, на семи проводятся работы по забиванию свай и другие строительные работы.

Напомним, что седьмого декабря 2017 года при участии Президента Ильхама Алиева прошла церемония закладки новой автомобильной дороги.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.