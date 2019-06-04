В Азербайджане число трудовых договоров выросло почти на 95 тыс

4 июня 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число трудовых договоров, зарегистрированных в электронно-информационной системе с начала 2019 года, выросло почти на 95 тысяч, за исключением военнослужащих, лиц особого звания и договоров, заключенных на бумаге, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Из них 66 268 заключены в негосударственных, остальные – в государственном секторе.

В прошлом году рост числа трудовых договоров составил 91,3 тысячи.

Трудовой договор, заключенный между работником и работодателем, важный документ, подтверждающий официальность трудовых отношений, и отражающий их условия, который основательно обеспечивает трудовые и социальные права работника.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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