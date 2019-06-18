На ряде дорог Баку проводится ремонт и наносится дорожная разметка

18 июня 2019 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств до сегодняшнего вечера на участке автодороги Забрат-Маштага-Бузовна в Сабунчинском районе Баку будет нанесена дорожная разметка, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

Аналогичные работы будут проводиться на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку, начиная с 22.00 и до следующего утра.

Также с сегодняшнего утра и до 22 июня (пять дней) будут проводиться работы по ремонту 14-132-километрового участка автодороги Баку-Губа-граница России.

Водителям рекомендуется быть внимательными на вышеуказанных дорогах, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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