В Баку меняется схема движения автобусов (ФОТО)

19 июня 2019 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку с 22 июня будут изменены схемы движения двух маршрутных автобусов - №№ 185 и 194, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Благодаря изменению жители комплекса вынужденных переселенцев смогут пользоваться прямым автобусным маршрутом в направлении Сабунчинского райцентра, станции метро «Нефтчиляр» и рынка «8-й километр».

Схема движения маршрута № 194 изменена с учетом многочисленных обращений, живущих по улице Дадаша Буниатзаде в Ясамальском районе. Отныне автобусы будут проезжать через эту улицу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку привезут сотни новых автобусов
Общество 18 июня 16:41
В день финала Евролиги УЕФА в Баку было перевезено 45 тысяч болельщиков (ВИДЕО)
Общество 31 мая 16:29
В Баку изменено движение и перенесены остановки автобусов
Общество 29 мая 11:36
Работа светофоров на одном из проспектов Баку восстанавливается - агентство
Общество 17 мая 13:09
На крупном проспекте в Баку образовался большой затор из-за ДТП
Происшествия 11 мая 10:09
В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов
Общество 1 мая 17:57
Лента новостей
Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире
Другие страны 17:59
Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана объявил тендер
Тендеры 17:57
В Азербайджане идет масштабное возрождение тяжелой промышленности
Экономика 17:53
Доля товаров в структуре экспорта Узбекистана достигла 80%
Бизнес 17:45
Результаты олимпиады будут учтены при подсчете рейтингов школ
Общество 17:37
Вырос экспорт из Грузии в страны Евросоюза
Грузия 17:28
Сравним Ичан Кала и Ичери Шехер? По Великому Шелковому пути (ФОТО)
Путешествия 17:27
Азербайджанская армия провела учения на общевойсковом полигоне (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 17:27
Азербайджанских хлопкоробов проинформировали о ядохимикатах
Экономика 17:20