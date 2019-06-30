Сборная Азербайджана завершила II Европейские игры с 28 медалями - Список

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершились вторые Европейские игры, которые проходили в столице Беларуси - Минске, сообщает в воскресенье Trend.
Азербайджанская сборная завоевала пять золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей вторых Европейских игр.
Азербайджанская сборная с 28 медалями в активе заняла 10-е место в общем зачете.
Первое место досталось сборной России (109 медалей), второе место - Беларуси (69 медалей), а третье место - Украине (51 медаль).
Отметим, что чуть позже начнется церемония закрытия вторых Европейских игр.
(Текст: Али Гасымов)
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