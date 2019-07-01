Завтра в Баку сохранится прохладная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-21, днем - 25-30, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный юго-западный ветер, температура морской воды - 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также подует умеренный юго-западный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами на горных территориях возможны кратковременные дожди. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 16-21, днем 30-35, в горах ночью 7-12, днем 16-21 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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