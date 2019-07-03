Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с воспитанниками яслей номер 1 в Баку (ФОТО)

3 июля 2019 21:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в среду встретилась с воспитанниками яслей номер 1 в Баку.

Лейла Алиева была проинформирована о яслях. Было сообщено, что в настоящее время здесь воспитываются 16 детей до 3-х лет.

Лейла Алиева встретилась с воспитанниками яслей.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева всегда держат в центре внимания деятельность этого детского учреждения, проявляют особую заботу о здешних малышах, регулярно бывают в яслях. Фонд Гейдара Алиева осуществил важные проекты по физически и морально здоровому формированию детей, лишенных родительской опеки, становлению их как образованных личностей с широким мировоззрением. Строительство новых яслей, детских садов и реконструкция существующих занимает одно из главных мест в деятельности Фонда. Все это свидетельствует о том, что Фонд вносит важный вклад в политику Азербайджанского государства по организации на высоком уровне обучения и воспитания детей, являющихся нашим будущим.

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