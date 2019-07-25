Автобусы Баку-Нахчыван-Баку будут проезжать иранскую таможню без проверки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По договоренности между таможенными службами Азербайджана и Ирана, с 24 июля автобусы, следующие по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, будут быстрее доезжать до пункта назначения, ввиду облегчении таможенных процедур.

Об этом говорится в совместном сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) и Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Дело в том, что ранее , автобусы пересекающие границу, проходили четыре проверки на таможенных пунктах обеих стран, во время которых неоднократно проверялся багаж пассажиров. Это создавало серьезный дискомфорт пассажирам, особенно в ночное время.

13 июня 2019 года на очередном заседании совместной комиссии международного автомобильного сообщения между Ираном и Азербайджаном, была достигнута договоренность об изменении процедуры проверки автобусов маршрута Баку-Нахчыван-Баку на погранично-пропускных пунктах .

По договоренности, автобусы, прошедшие таможенный контроль на стороне Азербайджана, въезжают на территорию Ирана без таможенного досмотра, после того, как багаж пассажиров будет осмотрен, опломбирован и пронумерован азербайджанскими таможенниками.

Согласно меморандуму, подписанному между таможенными органами двух стран, Азербайджан гарантирует противной стороне отсутствие в багаже пассажиров контрабанды или товаров и вещей, оборот которых запрещен на территории Ирана. Таким образом, автобус, въезжающий на территорию Ирана, пересекает таможенные посты без дополнительной проверки.

24 июля в рамках применения новых правил прошла встреча между представителями таможенных органов двух стран. Отправленный с Международного автовокзального комплекса автобус Баку-Нахчыван-Баку прибыл на таможенный пост «Билясувар». За процессом того, как автобус пересекает границу, наблюдали представители таможенной службы обеих стран. После проверки и нумерации багаж был загружен в багажный отсек автобуса, и транспортное средство отбыло к пункту назначения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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