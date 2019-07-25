EYOF Баку 2019: Самед Мамедли – наша гордость! - зрительница соревнований по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Соревнования по спортивной гимнастике в рамках «EYOF Баку 2019» проходят на высоком уровне, сказала в четверг Trend зрительница соревнований Гюльнара Дамирова.

«Пришла поболеть и поддержать нашего гимнаста Самеда Мамедли. Мой сын уже на протяжении десяти лет занимается спортивной гимнастикой, они с Самедом в одной команде. Самеду желаем удачи, он наша гордость, очень целеустремленный молодой человек, мы рады, что он достигает таких высот», - сказала зрительница.

По словам Гюльнары Дамировой, соревнования в Национальной арене гимнастики проходят как всегда на высоком уровне.

«Приятно наблюдать за такими соревнованиями, заряжаться позитивом. Болеем за всех спортсменов. Конечно, поддерживаем представителей других команд, ведь соперники – это стимул для наших ребят стремиться и добиваться большего», - добавила Дамирова.

В четверг в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходят финалы мужского и женского индивидуального многоборья. Азербайджан в финале мужского многоборья представляет гимнаст Самед Мамедли.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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