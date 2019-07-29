В Баку состоится пробег классических автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Автомобильной федерации Азербайджана 25 августа в Баку состоится пробег классических автомобилей, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим владельцы автомобилей выпуска до 1980 года могут до 18:00 20 августа пройти регистрацию в Федерации.

Для регистрации можно связаться по номерам Федерации (012) 505 60 03 или (050) 295 01 00, а также по адресу электронной почты office@faa.az

Прошедшие регистрацию автомобили и их владельцы 25 августа в 15:30 должны находиться перед Центром Гейдара Алиева. Пробег пройдет по центральным улицам и проспектам столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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