В связи с сильным ветром в северном регионе Азербайджана приведена в готовность техника энергооператора

БАКУ /Trend/ - Сотрудники и техника ОАО "Азеришыг" приведены в готовность для предотвращения аварий, которые возможны вследствие сильного ветра, наблюдаемого сегодня в северном регионе (Ялама, Хачмаз, Худат).
Об этом сообщил в понедельник Trend руководитель пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.
Он отметил, что сотрудники северного регионального управления энергоснабжения и продажи ОАО обеспечены всем необходимым оборудованием.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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