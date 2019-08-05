В связи с сильным ветром в северном регионе Азербайджана приведена в готовность техника энергооператора

5 августа 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники и техника ОАО "Азеришыг" приведены в готовность для предотвращения аварий, которые возможны вследствие сильного ветра, наблюдаемого сегодня в северном регионе (Ялама, Хачмаз, Худат).

Об этом сообщил в понедельник Trend руководитель пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

Он отметил, что сотрудники северного регионального управления энергоснабжения и продажи ОАО обеспечены всем необходимым оборудованием.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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