Сахиль Бабаев: Социальные реформы первого полугодия улучшили условия жизни 4,2 млн людей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил на заседании коллегии министерства, что социальные реформы первого полугодия улучшили условия жизни 4,2 миллиона людей. Так, повышение минимальной заработной платы в этом году позволило поднять зарплату 950 тысяч человек. Кроме того, зарплата 400 тысяч рабочих увеличилась на 20-50 процентов. Пособия и пенсии 600 тысяч граждан, включая 300 000 инвалидов были увеличены в среднем на 100 процентов, около 500 тысяч вынужденных переселенцев - на 50 процентов. Также значительно увеличены стипендии более чем 100 тысяч студентов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, увеличение минимальной пенсии на 72 процента охватит 650 тысяч человек, вместе с тем с первого сентября в связи с увеличением заработной платы работников государственного сектора будет увеличена пенсия 94 тысяч человек. Также были решены вопросы проблемных кредитов для 800 тысяч граждан.

Также, отметил министр, на эти улучшения повлияла реализация проекта DOST (центр устойчивого и оперативного социального обеспечения) в мае этого года, позволившая вывести страну на качественно новый уровень развития в сфере социальных услуг. Услугами DOST воспользовались более 23 тысяч человек, при этом, полную удовлетворенность выразили 93 процента граждан, а частичную - четыре процента.

По словам Бабаева, назначение пенсий в электронном формате с начала текущего года, став первой проактивной службой страны, ознаменовало еще одно достижение. Данная е-система позволила реализовать право на пенсию лицам, назначение пенсий которых в прошлом затянулось, в результате чего за шесть месяцев текущего года количество пенсионных назначений выросло на 67,7 процента. В результате автоматизации механизма назначения пособий и стипендий в такой форме в текущем году будут реализованы права по данным видам социального обеспечения более 180 тысяч человек.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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