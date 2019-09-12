Более 200 уникальных музыкальных инструментов на выставке в Центре Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева открывается новая выставка, которая будет интересна всем - исторические экспонаты, возможность наглядно ознакомиться с музыкальной культурой стран, вблизи увидеть музыкальные инструменты, на которых когда-то играли корифеи, и возможность еще раз послушать их…

Собранная из различных источников уникальная коллекция, над которой несколько лет работал Фонд Гейдара Алиева, с 17 сентября будет представлена на выставке «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие», сообщает в четверг Trend.

На выставке, открывающейся в Центре Гейдара Алиева, будут экспонироваться до 200 музыкальных инструментов, относящихся к XVIII - XX векам.

Это музыкальные инструменты, относящиеся к 31 стране – Азербайджану, Албании, Болгарии, Китаю, Дагестану (РФ), Афганистану, Алжиру, Грузии, Индии, Индонезии, Ираку, Ирану, Кипру, Казахстану, Кыргызстану, Ливии, Венгрии, Македонии, Марокко, Египту, Монголии, Узбекистану, Пакистану, Румынии, Сербии, Сирии, Таджикистану, Турции, Туркменистану, Йемену и Греции.

Среди уникальных экспонатов кяманча, инкрустированная золотом, бриллиантами и перламутром, на которой запечатлены сцены из «Хамсе» Низами Гянджеви, нагара из Шеки, относящаяся к XVIII веку.

В экспозицию входят также музыкальные инструменты известных деятелей искусства. На выставке демонстрируются гавал народных артистов Азербайджана Хана Шушинского, Рубабы Мурадовой, Абульфата Алиева, Агахана Абдуллаева, тар Габиба Байрамова, Мохлета Муслимова, Рамиза Гулиева и Джейран Гашимовой, гармонь Афтандила Исрафилова, саз заслуженного деятеля искусств ашуга Адалята Насибова, балабан известного исполнителя на этом инструменте Низана Фаталиева, кяманча заслуженного артиста Адалета Везирова.

В экспозиции также представлены музыкальный инструмент, изготовленный народным артистом Натигом Шириновым в 2006 году на основе ударного инструмента, существовавшего в Азербайджане в V тысячелетии до н.э., нагара, изготовленная им в 2010 году на основе нагары, относящейся к концу IV тысячелетия до н.э., первый стереофонический струнный музыкальный инструмент "Stereo Buta", созданный в Азербайджане в 2015 году.

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