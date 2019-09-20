В Сумгайыте и двух районах Азербайджана ограничено газоснабжение

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 будут перебои в газоснабжении группы абонентов в Сумгайыте в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на линии среднего давления, обеспечивающей газом часть города, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Кроме того, в связи с проведением наладочных работ с 09:00 до 18:00 приостановлено газоснабжение ряда сел Нефтчалинского района. В Исмаиллинском районе с 10:00 тоже будут перебои в газоснабжении в нескольких населенных пунктах в связи с наладочными работами на газовой линии.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.