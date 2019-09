Групповая команда Азербайджана прошла в финал Чемпионата мира

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав, сообщает в субботу Trend. Результат команды Азербайджана составил 26.700 балла.

В финал прошли команды Японии (29.000 балла), Болгарии (28.800 балла), России (28.700 балла), Беларуси (28.000 балла), Израиля (27.500 балла), Италии (27.400 балла) и Китая (26.100 балла).

В состав команды Азербайджана входят - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

