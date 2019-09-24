Женщины больше страдают от климатических изменений – эксперт ООН

24 сентября 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Женщины больше страдают от климатических изменений, потому что они составляют 70% бедноты в мире.

Об этом на семинаре по укреплению потенциала страны деле сокращения парниковых газов в сельском хозяйстве и секторе по использованию земли, сказала эксперт по гендерным вопросам азербайджанского представительства Программы развития ООН (ПРООН) Халиса Шахвердиева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, женщины составляют большинство работающих в аграрном секторе, который является одной из сфер наиболее подверженных воздействию климатических изменений. «К примеру, в сфере сельского хозяйства Африки 90% работников женщины, в Узбекистане 70-75% женщин носят воду для нужд домашнего хозяйства», - сказала она.

Подчеркнув, что 48% населения занятого в сельском хозяйстве Азербайджана составляют женщины, Шахвердиева подчеркнула, что в Азербайджане не проводились исследования по влиянию климатических изменений с гендерной точки зрения, поэтому было бы некорректно называть официальные цифры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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